İçişleri Bakanlığı: 508 kişi gözaltında

Son bir haftada PKK / KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 508 kişi gözaltına alındı, bunlardan 78'i tutuklandı.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:56
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