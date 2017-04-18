İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan düşen helikopterle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiğimiz, tanımlandırdığımız piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik toplam mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarıyla Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Ondan önce hem kartal pisti hem de Nazımiye'den gerekli personelleri aldı ve Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi.

"2 bin 500 metre yükseklikte"

Helikopter 2 bin 500 metre yükseklikte düştü.

Helikopterin yere çakıldığı ve ters döndüğü görüldü. 12 vatan evladımızın şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun.

Hava şartları çok zor durumda. Helikopterin kalkma imkanı yok. İntikaller konusunda değerlendirme yapılıyor"