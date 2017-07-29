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İçişleri Bakanı Soylu sınıra gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne geldi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26
İçişleri Bakanı Soylu sınıra gitti

Saat 08.30 sıralarında özel uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Süleyman Soylu'yu Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleymen Suat Dilberoğlu ve kurum amilerleri karşıladı. Bakan Soylu, havaalanında ayrılmadan daha sonra helikopterle Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'ne geçti. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26
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