İçişleri Bakanı Soylu Çukurca'da güvenlik yolunu inceledi

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Vali Vekili Bekir Abacı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı karşıladı.



Burada çocukların çiçek verdiği Soylu, beraberindekilerle helikopterle Çukurca ilçesindeki Dağbaşı üs bölgesine giderek yapımı süren Dağlıca-Çukurca yolunda incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgeye, sınır boyunda kahraman Mehmetçik, komutanlar ve güvenlik kuvvetleriyle bir arada olmak için geldiklerini belirtti.

Bölgeye geliş sebeplerinden birinin sürdürülen yol çalışmasını yerinde incelemek olduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma Bakanlığımız ve bölge çok iyi çalışıyor. Özellikle şu yolun yapılmasının ne aşamada olduğunu görmek için geldik. Buradaki terörle mücadele kadar önemli bir adım ve önemli bir parçasıdır bu yol. Özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir zaman içinde, uzun zamandır yapılamayan bu yolun 11 kilometresi şu anda bitmiş durumda. Şimdi Ulaştırma Bakanımız ile biraz önce buradan telefonla konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geriye 16 kilometremiz kaldı. Burası Çukurca yolu. Dağlıca-Çukurca yolunun toplam 26-27 kilometresinin bitmesi demek buralarda hem bizim intikalimizin hem lojistiğimizin sağlanması, hem de terör örgütünün buralarla olan bağının tamamen kesilmesi anlamına gelir ki bu yolla ilgili bu mesafenin alınmasını da son derece sevindirici buluyoruz."

Terör örgütü PKK'nın bu yolların yaptırılmaması için çaba sarf ettiğini dile getiren Soylu, "Çünkü ciddi bir şekilde mevzi kaybediyor. Bu görünen dağların tamamında şu anda Allah'a şükürler olsun ki bir taraftan askerimiz, bir taraftan jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız, korucularımız, hep birlikte ciddi bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Terörle mücadelede aldığımız mesafe kadar bu gelişmelerde de aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Herkesin moralini çok yüksek görüyoruz Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya Hakkari ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.

Kaynak: AA