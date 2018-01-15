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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 19 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından, 8-15 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 19 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
15 Ocak 2018 Pazartesi 10:38
Ayrıntılar geliyor..
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:38
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