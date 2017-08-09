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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Ağrı’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:11
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Ağrı’da

Ahmed-i Hani Havalimanı’nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy, Valilik makamına geçerek Vali Süleyman Elban ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Ziyarette Vali Süleyman Elban tarafından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a plaket takdim edildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:11
  1. Ağrı
  2. Mehmet Ersoy
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