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İçişleri: 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:40
İçişleri: 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Siirt, Hakkari ve Bingöl'de operasyonlar düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda İHA Bayraktar ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 1, Bingöl'de düzenlenen operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Eruh ilçesi Görendoruk köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin sözde "grup sorumlusu" olduğu belirlendi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 86 fişek, bir Rus tipi el bombası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:40
  1. terörist etkisiz hale getirildi
  2. terör operasyonları
  3. Anadolu Ajansı
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