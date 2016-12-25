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İçinizi titretecek Kur'an tilaveti

Kur'an'ın kalbi Yasin Suresi'ni bir de Abdullah Altun'un müthiş sesinden dinleyin...

Eklenme: 25 Aralık 2016, 19:17
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Etiketlerİçinizi titretecek Kur'an tilavetiKur'an'ı KerimKur'an-ı Kerim talivetiAbdullah Altun
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