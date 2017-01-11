İçinden otomobil geçen dev ağaç yıkıldı...

ABD, Kaliforniya'da 'Tünel Ağacı' olarak bilinen ve içinden bir otomobilin geçebileceği kadar dev bir oyuğa sahip olan ağaç yıkıldı.

İçinden otomobil geçen dev ağaç yıkıldı...
Eklenme: 11 Ocak 2017, 01:54
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Kaliforniya'daki Calaveras Büyük Ağaçlar Parkı'nda yer alan, 1000 yaşından büyük ve 10 metre çapındaki dev Sekoya ağacı fırtınaya yenik düştü. İçinden otomobillerin geçebilmesi nedeniyle 'Tünel Ağacı' olarak bilinen ağaç pazar günü şiddetli yağmurun etkisiyle yıkıldı. Park yetkilileri bölgeye geldikleriyle ağacın yıkıntısıyla karşılaştı.

​Calaveras Büyük Ağaçlar Kurumu olayla ilgili Facebook'tan yaptığı açıklamada "Tünel Ağacı yıkıldı. Simge haline gelen ve hâlâ canlı olan ağaç birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyordu. Ancak fırtınaya dayanamadı" ifadelerini kullandı.

 
Etiketlerİçinden otomobil geçen dev ağaç yıkıldıABDKaliforniya
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