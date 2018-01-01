Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''İçimdeki hastalık bana öldür dedi''

Adana’da inşaat bekçisini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kahvehaneye gidip "Birini öldürdüm, polisi arayın" dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:03
''İçimdeki hastalık bana öldür dedi''

Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce Kurttepe Mahallesi 83038 Sokak’ta inşaat bekçiliği yapan Sefa Aşık, Yıldırım Gören isimli şahsı inşaatın önünden geçirmedi. İkili bir süre tartıştıktan sonra yoldan geçenlerin araya girmesiyle ayrıldılar.

Dün gece ise 2018’e girildikten sonra tüfeğini alıp bekçinin yanına giden Gören, "Bekçi bekçi, benim 8 koyunum vardı 6’sı çalındı" diye bağırdı. Bekçi Aşık ise hemen dışarı çıkıp koyunlarını görmediğini söyledi. Bunun üzerine Gören, "Sen benim domuz kurşunlarımı ye bakalım" diyerek av tüfeğiyle rastgele ateş etti.

Aşık’ın vurulduğunu gören Gören olay yerinden kaçıp bir kahvehaneye giderek, "Ben bir adamı vurdum polisi arayıp haber verin" dedi. Kahvehanedeki vatandaşlar hemen polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis zanlıyı alıp olay yerine gitti. Aşık’ı kanlar içinde yerde gören polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi ancak gelen ekipler Aşık’ın öldüğünü belirledi. Aşık’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı Gören’in ifadesinde, "Bekçi ile 3 gün önce tartıştık. Yılbaşı günü ise içimdeki hastalık bana bugün 4 kişiyi vurmamı söyledi. Daha önce de söylüyordu ancak kendime hakim oluyordum. Bu kez kendime hakim olamadım 3 gün önce tartıştığım bekçiyi vurup öldürdüm" dediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:03
  1. Çukurova ilçesi
  2. Bekçi Aşık
  3. adana
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilimizde salgın! Hastaneye başvuranların sayısı 500’ü geçti
    1. O ilimizde salgın! Hastaneye..
    2. Everton'a Cenk'ten sonra bir Türk daha!
    3. Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu
    4. Kalede fotoğraf için poz veriyordu..
    5. Bu eldivenlerle hayatı değişti
    6. Öğrencilerin anlaşmazlıkları..
    7. Suudi Arabistan'da petrol suyunu..
    8. Şehir efsanesi sanılıyordu ama...
    9. Evini büyütmek isteyenler için ilginç..
    10. ABD şimdi de Pakistan'ı tehdit etti!
    11. Yüzünde balon kadar kistle doğmuştu...
    12. 'Ağlarım ama beni duyan yok'
    13. İran'ın Ankara Büyükelçiliği önünde..
    14. Terör devleti İsrail'den bir skandal..
    15. Özel izinle girildi! İlk defa..
    16. Dışkıcı profesörün 'Fatih' hakkındaki..
    17. Çocuklarını doyurmak için çöpleri..
    18. Sigarayı bırakmadan zararı azaltılır mı?
    19. Filistinliler ne istiyor? Amerikalı..
    20. Katar'a PTT ile açıldık... İşte rakam..
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama