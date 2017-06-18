İçerik de değişsin!

ONUR KUZU / İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı “Talim ve Terbiye Kurulu” kararında 2017- 2018 öğretim yılından itibaren liselerdeki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” haftalık ders saatlerinde değişiklik yapıldı. Kademeli geçişin öngörüldüğü karara göre haftada 1 saat olan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi 2 saate çıkarıldı. Akit’e konuşan TİMAV Dernek Başkanı Ecevit Öztürk ve Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, haftalık ders programının 2 saate çıkarılmasının ihtiyaçları giderme konusunda çok doğru bir karar olduğunu ifade etti.

BÜYÜK BİR KAZANIMDIR

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Dernek Başkanı Ecevit Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat ve din eğitimine dair çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirtti. Öksüz, “ TİMAV olarak biz de yaptığımız araştırmalarla müfredatın çalışmalarına katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle din eğitimine ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine dair yoğun değerlendirmelerimiz olmuştu. Derslerin saatinin artırılmasıyla birlikte din derslerinin içeriğinin de gözden geçirileceğine inanıyorum. Din dersleri müfredatında özellikle gençlerimizde bir kültür ve inanış temeli oluşturmaya çalışılıyor. Aynı zamanda gençlerimize farklı dinlere dair bilgiler de aktarılmaktadır. Dolayısıyla ders saatinin arttırılıyor olması gençlerimizin dine dair duygu, düşünce ve bilgilerinin artmasına, ihtiyaç duyduğu gerçek din anlayışına katkı sağlayacağına inanıyorum. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi denildiğinde sadece İslam Dini değil diğer dinlere dair bilgi ve kültür de çocuklarımıza aktarılıyor. Bu da dünyadaki örnek uygulamalardan bir tanesi olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ise, “MEB eğitim izleme ve değerlendirme raporumuzda da yayınladığımız gibi Türkiye’de din eğitimin yeterli seviyede verilmediği ve standartların altında olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda biz din eğitim seviyesinin OECD standartlarına çıkartılabilmesi için ders saatlerinin arttırılmasından yanayız. Bu dünyadaki standartları göz önünde bulundurduğumuzda atılan adımı çok olumlu buluyoruz” dedi. “Tabi ders saatinin arttırılması tek başına yeterli değil ama bu da önemli bir adımdır. Alınan karar ihtiyaçlar doğrultusunda çok doğru ve yerinde bir karardır” şeklinde konuşan Selvi, içeriğe ilişkin geliştirmelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

AZGIN AZINLIK BİLDİĞİNİZ GİBİ..

Terör örgütlerine verdiği destekle tepki toplayan, Eğitim-Sen, faşist meslek odaları ve FETÖ soruşturmasında operasyon yapılan Sözcü’nün de arasında olduğu bazı gazeteler ise müfredat değişikliğini “gericilik” olarak yorumladı. 1 saatlik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 2 saate çıkartılmasını kabullenemeyen azgın azınlık sosyal medyada “din dersi kaldırılsın” kampanyası başlattı.