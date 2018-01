“İç turizm”deki hedef 10 milyonu yakalamak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, iç turizm hareketinin giderek ivme kazandığını belirterek, “Şu anda tahminlerimize göre otel tatili yapan yerli ziyaretçi sayısı 5-6 milyon kişi civarında. Kısa vadede biz 10 milyon insanın konaklama tesislerinde tatil yapmasını hedefliyoruz” dedi.

Ayık, yaptığı açıklamada, kesin rakamlar tam olarak ortaya çıkarılamasa da 2016 yılından bu yana iç pazarda ciddi bir talep patlaması olduğunu söyledi.

ERKEN REZERVASYONLAR CAZİP

İç pazarın hareketlenmesinde cazip erken rezervasyon kampanyalarının çok etkili olduğunu dile getiren Ayık, “Kendi vatandaşlarımızın seyahat etme, tatil yapma alışkanlığı giderek artıyor. 2016 yılında ciddi bir talep patlaması oldu, 2017’de hiç fena gitmedi. 2018’de de iç pazarın ciddi bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

İç pazardaki dinamiğin devam etmesi için erken rezervasyon kampanyaları başta olmak üzere çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Ayık, şöyle devam etti:

“İç pazarda biz kısa sürede 10 milyon kişi hedefine ulaşmak istiyoruz. Çünkü biz iç pazarı her zaman en önemli kaynak pazarımız olarak görüyoruz. 80 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ülkemizdeki kişi başı gelir de her geçen yıl artıyor. Dolayısıyla turizm sektörü olarak elimizde hazır bir potansiyel var. Bu potansiyeli biz sadece kıyılarda tatil anlamında düşünmeyelim. Türkiye’de var olan tüm turizm ürünlerinde kullanılabilecek bir potansiyel var elimizde. Sürdürülebilir bir turizm anlayışı için iç pazar bizim açımızdan vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesi. Turizmin 12 aya yayılması için de iç pazarı güçlü ve dinamik tutmamız önemlidir. Burada bizim en büyük arzumuz şudur, iç pazarın payını toplam turizm hareketi içinde yüzde 30’lar seviyesine getirdiğimiz takdirde biz geleceğe çok daha güvenli ve umutla bakabiliriz.”

Ayık, sektördeki kalifiye elemanın tutulması, tesislerin devamlılığı ve hizmet standartlarının korunması açısından da iç pazarın her zaman önemli olduğunu vurguladı.

İÇ TURİST SAYISI 20 MİLYON

Ayık, tahminlere göre ülke içinde seyahat eden vatandaş sayısının 20 milyon civarında bulunduğuna işaret ederek, bunun içinde eş, dost, akraba ve diğer ziyaretlerin de bulunduğunu söyledi.

Doğrudan tatil hedefli ve otel konaklaması noktasında 10 milyon kişiyi görmek istediklerini ifade eden Ayık, “Şu anda tahminlerimize göre otel tatili yapan yerli ziyaretçi sayısı 5-6 milyon kişi civarında. Onun için iç turizm noktasında gidecek çok yolumuz var. Kısa vadede biz 10 milyon insanın konaklama tesislerinde tatil yapmasını hedefliyoruz” dedi.