İç sıkıntısı nedir?
İç sıkıntısı sebepsiz yere endişe, üzüntü, keder, karamsarlık, korku gibi hislerin duyulması halidir. Bu durum kişide kalp çarpıntısı, solunum hızlanması, sindirim zorluğu ve kramplar gibi şikayetlere yol açabilmektedir.
İç sıkıntısı hastalık olabilir mi?
İç sıkıntısı ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle doktora gidip elektrokardiyografi ve radyografi gibi tetkikler yaptırılmalıdır.
İç sıkıntısının nedenleri nelerdir?
Sınav stresi, işsizlik, geçim kaygısı ve travmalar iç sıkıntısının nedenleri arasındadır.
İç sıkıntısı nasıl geçer?
Yemekle uğraşın
Mutfakta daha önce denemediğiniz yemekler, tatlılar ve kekler yapın.
Yeni kıyafet kombinasyonları deneyin
Farklı kıyafetlerle yeni kombinasyonlar deneyin
Arkadaşlarınızla görüşün
Arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli faaliyetlere katılın
Fotoğraflarla ilgilenin
Eski aile albümlerinize bakın veya yeni resimler çekerek kendinize ait bir pano oluşturun
Film izleyin
Ruh halinize uyan bir film seçin ve patlamış mısır eşliğinde seyredin.
Yürüyüş yapın
Sevdiğiniz şarkıları dinleyerek yürüyüşler yapın
Yazı yazın
İçinizi dökebileceğiniz bir kağıda yazılar yazın
İyilik yapın
Akrabalarınıza, huzur evlerine veya çocuk yuvalarına ziyaretlerde bulunun. Ayrıca bu kişilere ufak hediyeler de verebilirsiniz
Bir derneğe katılın
Hayır işerinde bulunan derneklerde görev alın. Bu sizi oldukça rahatlatacaktır.