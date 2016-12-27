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İç sıkıntısı nasıl geçer?

İç sıkıntısı sebepsiz yere endişe, üzüntü, keder, karamsarlık, korku gibi hislerin duyulması halidir.

İç sıkıntısı nasıl geçer?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:33
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İç sıkıntısı nedir?

İç sıkıntısı sebepsiz yere endişe, üzüntü, keder, karamsarlık, korku gibi hislerin duyulması halidir. Bu durum kişide kalp çarpıntısı, solunum hızlanması, sindirim zorluğu ve kramplar gibi şikayetlere yol açabilmektedir.

İç sıkıntısı hastalık olabilir mi?

İç sıkıntısı ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle doktora gidip elektrokardiyografi ve radyografi gibi tetkikler yaptırılmalıdır. 

İç sıkıntısının nedenleri nelerdir?

Sınav stresi, işsizlik, geçim kaygısı ve travmalar iç sıkıntısının nedenleri arasındadır.

İç sıkıntısı nasıl geçer?

Yemekle uğraşın

Mutfakta daha önce denemediğiniz yemekler, tatlılar ve kekler yapın.

Yeni kıyafet kombinasyonları deneyin

Farklı kıyafetlerle yeni kombinasyonlar deneyin 

Arkadaşlarınızla görüşün

Arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli faaliyetlere katılın

Fotoğraflarla ilgilenin

Eski aile albümlerinize bakın veya yeni resimler çekerek kendinize ait bir pano oluşturun

Film izleyin

Ruh halinize uyan bir film seçin ve patlamış mısır eşliğinde seyredin.

Yürüyüş yapın

Sevdiğiniz şarkıları dinleyerek yürüyüşler yapın

Yazı yazın

İçinizi dökebileceğiniz bir kağıda yazılar yazın

İyilik yapın

Akrabalarınıza, huzur evlerine veya çocuk yuvalarına ziyaretlerde bulunun. Ayrıca bu kişilere ufak hediyeler de verebilirsiniz

Bir derneğe katılın

Hayır işerinde bulunan derneklerde görev alın. Bu sizi oldukça rahatlatacaktır.

 

 
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