İç infaz mı? ABD saldırısı mı?

Terör örgütü DEAŞ'in şer'ilerinden (dini yönetici) Ebu Bekir El Kahtani'nin öldürüldüğü yönündeki haberler sosyal medyada oldukça fazla gündeme geldi.



DEAŞ'in resmi kanalları konu ile ilgili henüz bir açıklama yayınlamamış olsa da DEAŞ'in resmi olmayan kaynakları örgütün dini yöneticilerinden olan Ebu Bekir El Kahtani'nin Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kenti kırsalında koalisyonun düzenlediği hava saldırısında öldüğünü açıkladı.

Öte yandan DeirEzzor24 isimli yerel haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ebu Bekir El Kahtani DEAŞ tarafından idam edildi.



Örgüt içinde yüksek bir mevkiye sahip olan El Kahtani'nin dün Deyr ez Zor kenti kırsalındaki Meyadin ilçesinde oldukça gizli bir şekilde idam edildiğini aktaran ajans, haberini kendi özel kaynaklarına dayandırdı.

Örgütün teorisyenlerinden olan Suudi Arabistan vatandaşı Ebu Bekir El Kahtani, 2013 yılında Suriye'deki muhalifleri mürted (dinden çıkmış) olarak ilan edip, onlara karşı savaşılması yönünde fetva veren ilk kişi olarak tanınıyor.

Mepa News