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Bonzai içen yerde kıvranıp durdu

Son aylarda yüzlerce kişinin canına mal olan sentetik uyuşturucu bonzaiyi içen genç yerde kıvranırken görüntülendi.

27 Haziran 2017 Salı 11:12
Bonzai içen yerde kıvranıp durdu

Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki metruk bir evin önünde kıvranarak bonzai içenleri görenler, yardım etmeye çalışırken bir yandan da 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. Bonzai içen gençlerden biri yerde kıvranırken, diğeri bilincini yitirmiş halde etrafında dönüp ayakta durmakta zorlandı. Bir ara yerden kalkmaya çalışan ancak başaramayan gençlerden biri, kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin yardım teklifini kabul etmedi. Ayakta duramayan ve bonzai krizi geçirdiği anlaşılan genç, çevredekilerin yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki genç ambulansla hastaneye götürülürken, olay yerinin 50 metre ilerisinde ağaçların altında başka gençlerin bonzai içmeye devam ettiği görüldü.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 11:12
  1. antalya
  2. bonzai
  3. sağlık
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