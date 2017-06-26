Ibrahimovic'e sürpriz talip!

Manchester United'dan ayrılan Zlatan Ibrahimovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Diario Sport'ta yer alan habere göre İsveçli yıldız, İspanyol devi Atletico Madrid'in gündemine girdi.

Ocak ayına kadar transfer yasağı bulunan Atletico Madrid, ara transfer döneminde Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.

Diego Simeone'nin çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği Ibrahimovic için nabız yoklayan Atletico Madrid, dünyaca ünlü golcüyü yeniden La Liga'ya getirmek için kolları sıvadı.

Geride kalan sezon başında Manchester United ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezonun bitişinin ardından opsiyonu kullanmayarak Manchester United'dan ayrılan Ibrahimovic'in adı, MLS ekiplerinden LA Galaxy'yle de anılıyordu.

Manchester United formasıyla 46 maça çıkan ve 28 gol, 9 asistle oynayan Ibrahimovic, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi maçında dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.