Ibrahimovic: Kendimi bir hayvan gibi görüyorum

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Kırmızı Şeytanların internet sitesine konuşan İsveçli yıldız, formunu Jose Mourinho'ya borçlu olduğunu belirterek kendisini bir "hayvan" gibi gördüğünü söyledi.
Yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Kendimi iyi hissediyorum. Formdayım. Jose geldiğimden beri bana iyi bir program uyguladı. Beni fiziksel açıdan takıma adapte etti. Teşekkürü hak ediyor. Benimki gibi bir vücudunuz varsa bu normal bir vücut değildir. O yüzden ben de kendimi bir hayvan gibi görüyorum."
(Yeni Şafak)