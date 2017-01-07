Ibrahimovic: Kendimi bir hayvan gibi görüyorum

Manchester United'ın golcü oyuncusu Zlatan Ibrahimovic kulübün sitesine verdiği röportajda formu için antrenörü Jose Mourinho'ya teşekkür ederek "Kendimi bir hayvan gibi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic: Kendimi bir hayvan gibi görüyorum
Eklenme: 07 Ocak 2017, 18:28
Bu haber 127 kez okundu

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Kırmızı Şeytanların internet sitesine konuşan İsveçli yıldız, formunu Jose Mourinho'ya borçlu olduğunu belirterek kendisini bir "hayvan" gibi gördüğünü söyledi.

Yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "Kendimi iyi hissediyorum. Formdayım. Jose geldiğimden beri bana iyi bir program uyguladı. Beni fiziksel açıdan takıma adapte etti. Teşekkürü hak ediyor. Benimki gibi bir vücudunuz varsa bu normal bir vücut değildir. O yüzden ben de kendimi bir hayvan gibi görüyorum."







(Yeni Şafak)
 
EtiketlerManchester UnitedKırmızı ŞeytanlarManchesterJose MourinhoİsveçIbrahimovic
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.