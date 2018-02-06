İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oyun anlamında iyi olduklarını, bireysel hatadan yedikleri golle 2 puan kaybettiklerini belirtti.

Altınordu karşısında zor bir maça çıkacaklarına işaret eden Üzülmez, "Sistem içerisinde oynayan, hızlı atağa çıkarak rakibe sıkıntılar yaşatan bir takım. Dikkatli olmamız gerekiyor ama biz de takım olarak iyi yoldayız. Rekabet saha içerisine de yansımış durumda. Son haftalara bakıldığında çokça pozisyona giren bir takımız. Altınordu önemli bir rakip. Saha ve seyirci avantajımızı kullanıp üç puanı almak istiyoruz." diye konuştu.

Artık taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Üzülmez, "Çok sevdiğimiz taraftarın stada gelerek bize daha çok destek olması gerekiyor. Taraftarımız şampiyonluk yolunda yanımızda olsun. Yarışta ne kadar yanımızda olurlarsa bizim de saha içerisinde mücadele gücümüz ve direncimiz artacaktır. Bu hafta stada gelsinler ve oyuncu grubumuzu desteklesinler. Onların desteği ile çok istediğimiz üç puanı alalım." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, son haftalarda başarısız sonuçlar alan takımların teknik direktörlerinin Çaykur Rizespor üzerinden algı oluşturmaya çalıştığını iddia ederek, şunları aktardı:

"Kimse Çaykur Rizespor üzerinden bir şeyleri örtmeye çalışmasın. Hakemleri gündeme getirmesin. Biz de birçok pozisyonu izliyoruz. Bakıldığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında çizgiyi geçmeyen topun gol verilmesi, Vedat Muric'e yapılan harekete penaltı çalınmamasına rağmen hakemlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bu ligi bu hakemlerle götüreceğiz. Kimse eksikliklerini başka yerde aramasın. Gereksiz polemiğe girmeye gerek yok."

Yeşil-mavili ekip, Üzülmez yönetiminde Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yaşadıkları sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Leonard Kweuke ve Ümit Kurt takımla çalışmaya katılırken tedavisi için İtalya'ya giden Davide Petrucci antrenmanda yer almadı.