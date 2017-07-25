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İbrahim Üzülmez yeni takımıyla anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, uzun zamandır arayışta olduğu teknik direktörlük konusunda İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.

25 Temmuz 2017 Salı 10:32
İbrahim Üzülmez yeni takımıyla anlaştı!

İki dönemlik transfer yasağı ve mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren, sezon sonunda Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Eskişehirspor'da, teknik direktörlük sorunu çözüme kavuştu. Uzun süredir teknik direktör arayışını sürdüren ve takımın başına tecrübeli bir ismi getirmek için çabalayan siyah-kırmızılı ekibin yeni teknik patronu İbrahim Üzülmez oldu. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu'nun, İstanbul'da Üzülmez ile birebir görüşerek her konuda anlaştığı öğrenildi. Üzülmez'in bugün kente gelerek kendisini Eskişehirspor'a bağlayan imzayı atması bekleniyor. Üzülmez'in dördüncü takımı olacakProfesyonel futbol hayatına 1993 yılında Gönenspor ile başlayan ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken İbrahim Üzülmez'in ilk teknik direktörlük deneyimi de 2015 yılında Elazığspor ile başladı. Elazığ'da sadece 7 maça çıkan Üzülmez, ardından Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile anlaştı. 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği ile 28 maça çıkan başarılı teknik adam, son olarak geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştırmış ve 7 maça çıkmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:32
  1. Eskişehirspor
  2. İbrahim Üzülmez
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    son anda KIVIRMIŞ hiç yakışmadı, üzüldük
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