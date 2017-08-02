İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'müftü' çıkışı!

Müftülerin nikah kıymasını sağlayacak yasa tasarısının ardından başlayan tartışmaya şarkıcı İbrahim Tatlıses de dahil oldu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tatlıses, 'resmi nikahı müftü kıyacaksa imam nikahını da belediye başkanı mı kıyacak?' diye sordu.

Tatlıses şu açıklamalarda bulundu;

Arkadaş dünya neredeyse tersine dönecek. Gecenin bu saatinde tartışılan şeye bak; resmi nikahı müftüye kıydıralım mı kıydırmayalım mı? Burdan yak. Peki bende bir şey soracağım; resmi nikahı müftü kıyacaksa imam nikahını da belediye başkanı mı kıyacak? Hade canım!