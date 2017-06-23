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İbrahim Tatlıses İstanbul'u terk etti!

İbrahim Tatlıses, beklenmeyen bir kararla İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşti.

23 Haziran 2017 Cuma 02:50
İbrahim Tatlıses İstanbul'u terk etti!

Türkücü Tatlıses bu kararını Instagram hesabından duyurdu ve şu notu düştü: "Eğer ki; beni kabul ederseniz artık İzmir'de, siz İzmirlilerle birlikte yaşayacağım."

İbrahim Tatlıses, artık hayatını İzmir’de devam ettirecek. Uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir süre tedavi gören Tatlıses, sosyal medya hesabından Tatlıses Lahmacun’un fotoğrafını paylaşıp altına da “Ben de artık buradayım, acımız derdimiz bir olacak… Eğer ki; beni kabul ederseniz artık İzmir’de, siz İzmirlilerle birlikte yaşayacağım…” notunu düştü.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 02:50
  1. İbrahim Tatlıses
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