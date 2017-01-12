İbrahim Kalın'dan sert tepki... Şaka mı yapıyorsunuz!

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG), "PKK ile ilişkimiz yok" iddiasını Twitter hesabından paylaşmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tepki gösterdi.

DSG'nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, açıklamanın üstüne "DSG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer vererek PYD'nin "sözcülüğünü" yaptı.

Şaka mı yapıyorsunuz!

İbrahim Kalın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabına "Şaka mı yapıyorsunuz yoksa yoksa CENTOM aklını mı yitirdi? Kimsenin buna inanacağını düşünüyor musunuz? ABD, terör gurubunu meşrulaştırmaya çalışmayı bırakmalı" diye mesaj gönderdi.

Kalın, ABD'nin terör örgütlerini meşrulaştırma girişimlerini durdurması gerektiğini söyleyerek, CENTCOM'un sosyal medya hesabına yönelik sert mesajlar verdi.

Terör meşrulaştırılıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bu paylaşımının terör örgütünü durdurmak yerine meşrulaştırdığını söyledi. Kalın, ABD'nin bu tür meşrulaştırma girişimlerini durdurması gerektiğini ifade etti.

Toner destek vermişti

Dün yapılan günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.