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İbrahim Kalın'dan kritik açıklama: Stratejik hedefimiz...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti öncesi France 24'e açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:01
İbrahim Kalın'dan kritik açıklama: Stratejik hedefimiz...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye olarak Avrupa Birliği (AB) üyeliğini bir stratejik hedef olarak görüyoruz. Ancak son yıllarda bu konuda farklı sebeplerle çok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sıkıntıları aşmak, yeni bir sayfa açmak ve yeni fasılların açılmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti öncesi France 24'e açıklamalarda bulundu.

ASTANA VE CENEVRE SÜREÇLERİNİ GÖRÜŞECEĞİZ

Fransa ziyaretinde Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alınacağını belirten Kalın, "Siyasi geçişe yönelik çalışmalar devam ederken, Astana ve Cenevre süreçlerini birbirine daha yaklaştırmaya ve bunları Birleşmiş Milletler şemsiyesinin altına yerleştirmeye gayret ediyoruz. Ziyaret kapsamında bu konuyu görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Irak'taki güvenlik koşulları ve terörle mücadele gibi diğer bölgesel meselelerin de Paris'te konuşulacağını kaydetti.

AB İLE BİR YENİ SAYFA

Türkiye-AB ilişkileri hakkında bir soruya yanıt veren Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak AB üyeliğini bir stratejik hedef olarak görüyoruz. Ancak son yıllarda bu konuda farklı sebeplerle çok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sıkıntıları aşmak, yeni bir sayfa açmak ve yeni fasılların açılmasını sağlamak istiyoruz."

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 23:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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