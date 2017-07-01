İbrahim Kalın’dan flaş Katar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Merkezi’nin önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı ablukaya ilişkin sorusuna cevap veren Kalın, olumlu yönde adım atılması için gayretlerin olduğunu ve netice alınabileceğine dair emarelerin olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın G-20 zirvesi için gideceği Almanya’da Türk göçmenlerle buluşmasına izin verilmemesine ilişkin soruya Kalın, "Almanya gibi bir ülke, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine gösteri yapması için izin verirken Cumhurbaşkanımızın yapabileceği etkinlik ile ilgili negatif tutum sergilemesini anlamakta zorlanıyoruz. Almanya’nın kullandığı hiçbir ifadeyi kabul edilebilir bulmuyoruz" karşılığını verdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinin hatırlatılması üzerine, "Kendi ulusal güvenliğimizi koruma konusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alırız. Hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye gerekli cevabı misliyle verir. Astana’da yapılacak çatışmasızlık bölgesine ilişkin üçüncü toplantı yapılacak" dedi.

Kalın, sürecin devamı için ’çatışmasızlık bölgelerinin uygulanması’ için çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, amacın çatışmaların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması olduğunu ifade etti. Ayrıca, YPG’ye verilen desteğin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine de dikkati çeken Kalın, "Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik yok. Rakka operasyonu bittikten sonra da böyle olacak" açıklamasında bulundu.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Kalın, sınır güvenliği anlamında gerekli tedbirlerin her zaman alınacağını belirtti.