İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör ordusu ve muhtemel Afrin operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün MGK'da tedbirlerle ilgili gerekli kararlar alınmıştır. MGK'da yapılan değerlendirmeler neticesinde bugün sayın Genelkurmay başkanımız ve MİT müsteşarımız Rusya'ya gitti.

SURİYE'NİN TEHDİDİNE CEVAP

Suriye'nin Türkiye'ye küstah tehdidi için, bu operasyon terör örgütlerine karşı yapılan Türkiye için tehdit oluşturan bir oluşumun engellenmesi için atılan adım söz konusu. Burada bizim Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alma amacımız yok.