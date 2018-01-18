Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör ordusu Afrin ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:35
İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör ordusu ve muhtemel Afrin operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün MGK'da tedbirlerle ilgili gerekli kararlar alınmıştır. MGK'da yapılan değerlendirmeler neticesinde bugün sayın Genelkurmay başkanımız ve MİT müsteşarımız Rusya'ya gitti. 

SURİYE'NİN TEHDİDİNE CEVAP

Suriye'nin Türkiye'ye küstah tehdidi için, bu operasyon terör örgütlerine karşı yapılan Türkiye için tehdit oluşturan bir oluşumun engellenmesi için atılan adım söz konusu. Burada bizim Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alma amacımız yok.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 15:35
  1. İbrahim Kalın
  2. Rusya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
    1. İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de..
    2. Polisi karşısında görünce şoka girdi
    3. Erdoğan'dan çarpıcı İsrail açıklaması:..
    4. İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması
    5. Afrin'deki teröristleri 'Türkler..
    6. Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı..
    7. İstanbul’da 3 katlı binanın çatısında..
    8. Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz
    9. 'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    10. Esed rejiminden Türkiye'ye tehdit:..
    11. Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 3 kişi..
    12. CHP denizi vatandaşın ayağına getirdi
    13. Türkiye'den tamamen kalkıyor
    14. Türkiye yükselişe geçti
    15. YouTube'dan Youtuber'ları üzecek haber
    16. Isparta'da yoğun kar yağışı enkaz..
    17. Barcelona, Pique'nin sözleşmesini uzattı
    18. Keçiborlu'da kar nedeniyle eğitime ara..
    19. Bolu Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı..
    20. Ağrı'da otomobil nehre uçtu: 2 kişi..
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!