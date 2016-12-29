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İbrahim Kalın'dan çok önemli 'Suriye' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye'de yapılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'dan çok önemli 'Suriye' açıklaması
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:54
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Suriye'de mutabakata varılan ateşkes süreci) Ateşkes, tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır. Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır."

 
Etiketlerİbrahim KalınDış Politika Haberleri
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