İbrahim Kalın'dan Cemaat Vakıfları ve Ermeni Patrikliği'ne 'Zeytin Dalı' teşekkürü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, destek mesajlarına sosyal medyadan "Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür" diyerek teşekkür etti. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatına Cemaat Vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu'ndan destek açıklamaları yapıldı. Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla, kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekaası, vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve esenliği için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabul etsin" ifadeleri kullanıldı.

Cemaat Vakıfları'nın Twitter hesabından yapılan açıklama da "Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz’e, Zeytin Dalı harekatında başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz" denildi. Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabı bu paylaşımı "Amen" mesajıyla 'retweet' etti.

KALIN TEŞEKKÜR ETTİ!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cemaat Vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür" dedi.

CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNUYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı harekatının başlamasının ardından ülke genelindeki din görevlilerine bir mesaj göndererek, tüm camilerde yatsı ve sabah namazlarında Fetih Suresi'nin okunması ve dualar edilmesi talimatını vermişti. Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edilmişti.