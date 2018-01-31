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İbrahim Kalın'dan bomba açıklama: Söz konusu değil!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan nefsi müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütüldüğünü bildirdi. Kalın, sınırımızı terör örgütlerinden temizleme mücadelesine devam edileceğini ve bu konuda taviz verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:11
İbrahim Kalın'dan bomba açıklama: Söz konusu değil!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde, planlandığı gibi başarıyla ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Harekat, uluslararası hukuktan kaynaklanan nefsi müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Harekat kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Kalın, "Kahraman askerlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bölücü terör örgütü için çember daralıyor." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil kayıpların yaşanmaması için tüm önlemleri aldığına değinen Kalın, harekatın sadece sınır güvenliğini değil aynı zamanda Afrin halkının da barış, huzur, güvenlik ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacağının altını çizdi.

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Kalın şunları kaydetti:

"Suriye topraklarının DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurlardan temizlenmesi öncelikli hedeftir. Bu konuda taviz verilmesi söz konusu değildir. Yurt içinde ve yurt dışında harekata gölge düşürmeyi amaçlayan örgüt yanlısı dezenformasyon ve çarpıtma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimizin inayeti ve milletimizin duası askerlerimizle beraberdir."

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:11
  1. İbrahim Kalın
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. DEAŞ
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  7. PYD
  8. YPG
  • Bedri polatBedri polat41 dk önce
    Herzaman devletimizinşefkat eli mazlumun elinde zalimin ensesinde oldu bizi büyük devlet yapanda bu olgudur zalime merhamet mazluma zulümdür hocam millet olarak mücadelemizin basarıya ulaşması için dua ediyoruz
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