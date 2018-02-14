İbrahim Kalın meydan okudu: Biz kazanacağız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak” dedi.14 Şubat 2018 Çarşamba 12:00
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
''Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak.''
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