İbrahim Kalın: Darbelerle ilgili almamız gereken en büyük ders...

Bu yıl ilki düzenlenen Kartepe Zirvesi Kartepe'de bulunan Green Park Otel'de başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun konuşmasıyla başlayan Kartepe Zirvesi, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un konuşmalarıyla devam etti.

Sempozyum kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kartepe'de bulundu. Zirve'de konuşan Kalın, 'Darbelerle ilgili almamız gereken en büyük ders tekrar yaşanmaması için ne yapmamız gerekiyor bunu öğrenmektir' dedi.

BATILI ÜLKELER 15 TEMMUZ'UN SONUÇLARINA GÖRE TAVIR ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden birinin devlet ile milletin kaynaştırılması olduğunu belirten Kalın, '15 Temmuz bunun en büyük örneği, 15 Temmuz'u batılı ülkeler izledi. Sonuçlarına göre tavır almak için. Batılı ülkeler bir cümle ile darbeyi kınarken 9 cümle ile alınan tedbirleri eleştirdi. OHAL ilan edilince bu demokrasiye aykırı dediler ama Fransa'daki OHAL'e seslerini çıkarmadılar' ifadelerini kullandı.

'BATI İÇİN TERÖR KENDİLERİNİ HEDEF ALIYORSA TERÖRDÜR'

Batının Türkiye'deki terörü terör olarak görmediğini söyleyen Kalın, 'Bugün batı için terör kendilerini hedef alıyorsa terördür. Somut örneğimiz PKK/FETÖ. FETÖ bugüne kadar hiçbir batılı ülkeye saldırmadı. Bağlantıların nereye dayandığını göstermesi açısından çok manidar bir örnektir. Bugün terör örgütlerinin en çok hayat alanı bulduğu yerler AB ülkeleri ve ABD'dir bunun a sorgulanması lazım' diye konuştu.

AB ülkelerinin diktatörlük söylemlerine de değinen Kalın, sözlerini 'Bunun amacı 15 Temmuz'a zemin hazırlamaktır. Diğer ülkeler Türkiye'de gerçekten demokrasinin yanındaysalar, darbe girişimine karışmış kişileri Türkiye'ye teslim etmelidirler' şeklinde sürdürdü.

Yalçın Taşbaşı / Kocaeli