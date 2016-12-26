İbrahim Kalın açıkladı: Münbiç konusunda ABD ile anlaştık

Cumhurbaşkanlığı Sözcücü İbrahim Kaslın, ‘’Münbiç konusunda PYD'nin bütün unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda Amerika'yla mutabata vardık. Bunun gecikmesi halinde gereken uyarıları yapıyoruz. PYD ve YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildi haberlerini ihtiyatla karşılıyoruz. Bir ortak komisyon Münbiç'e gitti. orada yerel kent yönetimi gibi bir yönetim biçimi var. Münbiç'e giden heyetin raporunu bekleyeceğiz. Rakka operasyonunun birinci aşaması devam ediyor. Orada DEAŞ'la mücadelede en ufak bir tereddütümüz yok.’’ dedi.