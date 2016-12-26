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İbrahim Kalın açıkladı: Münbiç konusunda ABD ile anlaştık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Münbiç konusunda ABD ile uzlaşma sağladık. Münbiç'e giden heyetin raporunu bekleyeceğiz' dedi

İbrahim Kalın açıkladı: Münbiç konusunda ABD ile anlaştık
Eklenme: 26 Aralık 2016, 15:47
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Cumhurbaşkanlığı Sözcücü İbrahim Kaslın, ‘’Münbiç konusunda PYD'nin bütün unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda Amerika'yla mutabata vardık. Bunun gecikmesi halinde gereken uyarıları yapıyoruz. PYD ve YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildi haberlerini ihtiyatla karşılıyoruz. Bir ortak komisyon Münbiç'e gitti. orada yerel kent yönetimi gibi bir yönetim biçimi var. Münbiç'e giden heyetin raporunu bekleyeceğiz. Rakka operasyonunun birinci aşaması devam ediyor. Orada DEAŞ'la mücadelede en ufak bir tereddütümüz yok.’’ dedi.

 
EtiketlerPYDMünbiçDEAŞPKK
HABER YORUMLARI
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Ali AK

ABD kalleştir güven olmaz göreceksiniz , yamuk yapacak

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Oğuz güneş

Amerikayla anlaşma olmaz sizi kaç kez daha kandıracaklar akıllı olun

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Kocasolak

Heyet milli mi ? Pembe incili kaftan daki muhsin celebi gibi asam olnali ki ADAM gibi arastirma yapsin. Burasi sizin icin tehlikeli, biz sizi orada koruyamayiz dediklerinde Milletime yanlis rapor veremem deyip en ucra yerlere dahi bakmali. Ha birde pkk pyd adamlarin alninda yazmiyor ki Diplerinde yaziyor.

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Mustafa Eryılmaz

Ne anlaşması yahu bu abd ..dünya üzerinde ki en güvensiz yaratıklar. Anlaştık demek terörist lere verdikleri silahlar işe yarıyor demek.

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1956

Iki yuzlu kalleş abd nerede sözünü tuttu inanmayın kahpe bir millet

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asi

bu amerikalilarla yola gidilmez hala caldigim düdük diyorlar hayret yani.adamlara düsün yakamizdan demeleri lazimken halen anlasmadan manlasmadan bahsedyorlar.

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Yavuz Karakaş

Sayın kalın abd ile sizin adınızın bu açıklamada geçmesi bile talihsiz bir durum kaldıki abd ile anlaştık deyip bu abd ye inanmak gerçekten çok komik

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Mehmet Demir

Kimle anlaşmış. Akıllanmaz mı bunlar.

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Hüsnü

Allahım bu ne gaflet ABD ile anlaşmışlar.

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