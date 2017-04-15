İbrahim Erkal'ın son durumu belli oldu

İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında beyin kanaması geçiren şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi sürüyor. Ulus'taki bir hastanede yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi gören Erkal'ın sağlık durumunda 5. kritik günde de iyileşme gözlenmedi.
Beyin kanamasının durdurulmasına rağmen ödemin devam etmesi, doktorları tedirgin ediyor. Hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu" belirtilerek şöyle denildi: "Erkal'ın yapılan ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Ancak beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. 72 saat sonunda beynin kendisini toparlaması bekleniyor."
Bu arada Erkal'ın eşi Filiz Akgün hastaneden bir an olsun ayrılmıyor. Sanatçı arkadaşları da gün içerisinde bilgi almak için hastaneye akın ediyor..