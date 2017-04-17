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İbrahim Erkal'ın durumuna ilişkin son açıklama

Geçtiğimiz hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İbrahim Erkal'ın durumuna ilişkin son açıklama
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:15

İbrahim Erkal geçen hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla  kardeşinden açıklama geldi. 12 Nisan Salı gününden beri Liv Hospital'de yoğun bakımda olan İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Star TV'de ekrana gelen Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi. Abdullah Erkal şunları söyledi:

''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

 
Etiketlerİbrahim Erkalİbrahim Erkal sağlık durumu
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tuğrul

Allah (C.C.) o melek üç tane Sabihlerine bağışlar İnşaAllahü Teala

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