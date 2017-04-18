İbrahim Erkal'ı otoparkta bulan komşusu o geceyi anlattı

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ı olay gecesi komşusu bulmuştu. Erkal ile aynı otoparkı kullandıklarını söyleyen site sakini o geceyi anlattı. İsmini vermek istemeyen kadın, gece rahatsızlanan kızını hastaneye götürdüğünü ve saat 02.15 civarında siteye giriş yaptığını söyledi. Yerde yatan birini görünce hem kendisinin hem de 14 yaşındaki kızının çok korktuğunu anlatan Erkal'ın komşusu, ilk önce ünlü sanatçıyı tanımadıklarını ifade etti.



'Beyin kanaması geçirdiğini anladım'

Kızının hemen 112'yi aradığını ve ambulans çağırdığını belirten genç kadın şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Erkal'la aynı otoparkı kullanıyoruz. Hastaneden dönüyorduk. Otoparkın içine girer girmez kızım korkarak çığlık atmaya başladı. Yerde birinin yattığını görünce hemen arabayla güvenlik kulübesine gittim. Güvenlikten birini yanıma alarak tekrar otoparka döndüm. Yerde yatan kişinin İbrahim Erkal olduğunu sonradan anladım. Güvenliklerle beraber yanına gittiğimizde ilk önce bayıldığını düşündüğüm sanatçının, iki kulağından da kan aktığını görünce beyin kanaması geçirdiğini tahmin ettim."

'Gözünü açıp yüzüme baktı'

İbrahim Erkal'ın yerde uyur gibi yattığını söyleyen site sakini, "Yerde yatıyordu eğer kulağındaki kanı görmeseydim uyuduğunu düşünürdüm. Yanına gittiğimde gözünü açtı, yüzüme baktıktan sonra tekrar kapattı" diye konuştu.

İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılması olayına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma açıldı.