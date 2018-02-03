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İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) İstanbul’daki hizmet binasında yer alan toplantı salonuna, İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Başkan Yardımcılığı görevlerindeyken vefat eden İbrahim Çağlar’ın ismi verildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:59
İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çağlar›'ın pek çok eser ve hizmet bıraktığını belirterek, ahde vefa anlayışıyla onun kıymetli hatırasını yaşatmak istediklerini söyledi. İTO Başkanı Öztürk Oran ise, salona ismi verenlere saygılarını sunduğunu belirterek, “Düşündüğü her şey, bu ülke için, ticaret için, ekonomimiz içindi” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, etkinlik sonrasında ise Çağlar’ın 1985 yılında ortağı olduğu ilk şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin orijinal nüshasını Çağlar’ın kızına ve oğluna takdim etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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