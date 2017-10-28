İbni Sina Hastanesi Kartal'da açılıyor

18 yıldır Küçükyalı’da hizmet vermekte olan İBNİ SİNA Hastanesinin açılışına, saygın akademisyenler ses sanatçıları, bestekarlar ve bürokratların yanı sıra bazı politikacıların da yoğun iştiraki bekleniyor.

Açılış kurdelesini İBNİ SİNA ailesinin 2- 4 yaş arası çocuklarına yaptıracak olan Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sulu, “hasta memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak, kapıdan giren herkesi misafir olarak kabul edip, hizmet vereceğiz” dedi.

İBNİ SİNA Hastanesi 56 yatak kapasiteli, 3 ameliyathane, 2 doğumhane, yeni doğan ve erişkin yoğun bakım, görüntüleme merkezi, biyokimya laboratuarı ve ambulans hizmetleri ile bölgede sağlık alanıyla halkın ekonomik gücünü zorlamayacak şartlarda, kaliteli, güvenilir ve branşlarında uzman hekim kadrosuyla yola çıktı.

İBNİ SİNA Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tevfik Sulu, yıllarca danışmanlığını yaptığı merhum Adnan Kahveci ile geliştirdiği “çalışanın iş yenine ortak olması” projesini yeni hastanesiyle hayata geçiriyor.

18 yıldan beri beraber çalıştığı bir kısım mesai arkadaşlarını başhekimden aşçısına, muhasebe müdüründen banka görevlisine, diş hekiminden hemşiresine yeni hastanesine ortak yaparak, kimsenin kabullenemediği örnek bir davranış sergiledi. Çevresinde oldukça heyecan uyandıran bu davranışı, büyük takdir topluyor. İBNİ SİNA Hastanesi olarak en önemli amacımız, sağlık ordumuzun gurur duydukları bir çalışma ortamı sağlamak ve başarılarına başarı katmaktır.