İbn Haldun'da yüksek lisans için son 2 gün

Modern bilimi, geleneksel ilimle karşılaştırmalı olarak ele alan ve 3 dilde zorunlu eğitim modeli ile dikkat çeken İbn Haldun Üniversitesinde özgün fikirler üretmek isteyen araştırmacılar için Yüksek Lisansa son başvuru tarihi 16 Şubat...

Yüksek lisans programlarına başvurup başarılı olan öğrenciler, üniversitenin Washington, Londra ve Alor Setar’da bulunan eğitim noktalarında da uluslararası düzeyde eğitim alma ve araştırma yapma imkânına sahip olacaklar.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin yanı sıra İbn Haldun Üniversitesinde öğrenciler, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Fransızca gibi Batı dilleri; ayrıca Çince ve Malayca gibi Doğu dillerini de seçmeli olarak alabiliyor. 2015 yılında kurulan İbn Haldun Üniversitesinde; Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Yönetim Bilimleri ve Eğitim Fakültesi bulunuyor. Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması için de hazırlıklar devam ediyor.