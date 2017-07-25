İblis FETÖ kendini acındırmaya çalışıyor

ÇINAR DEMİR / ANKARA - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kendisini acındırmak için mülakat verdiği medya çalışanlarının karşısına oflaya puflaya, ayağını sürüyerek geldiği ortaya çıktı. Son olarak Reuters’e mülakat veren terörist elebaşının bu durumu, mülakatı yapan muhabirin dikkatini çekti. Gülen’in yürümekte güçlük çektiğini ve ayağını sürüyerek yürümeye çalıştığını belirten Reuters muhabiri, terörist elebaşının yaptığı rolden etkilenmiş göründü. Güvenlik uzmanı Oktay Tepe ise Gülen’in “Domuz gibi sağlam” olduğunu belirterek, “Clipaksol adlı ilacın yan etkisidir. Devamlı aldığı ilaçlardan olan Akineton kullanırsa düzelir” dedi. Tepe, Gülen’in Kanada’ya kaçmak yerine Türkiye’ye dönebileceği izlenimi vermeye çalıştığına dikkat çekerek, “Yüzlerce şehit verdirdiği, binlerce kişiyi yaraladığı Türkiye’ye kesinlikle kendi isteğiyle dönmez. Döndürülür ve yaptıklarının hesabını yargıda verir” ifadelerini kullandı.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU

Terörist ele başının son günlerde “tükenmişlik sendromu” yaşadığının ise doğru olduğunu vurgulayan Tepe, şöyle devam etti: “Bunun en başta gelen nedeni, sadece ‘uzun bir kaya’ sandığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘saf Marine graniti’, yani dünyadaki en sert granit gibi sağlam çıkmasıdır. FETÖ ele başının attığı hiçbir taş yerini bulmadı. 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce şehidimizin kanına girdi, binlerce insanımızı yaraladı. Kanlı girişimi Türk halkının iman dolu göğsüne çarparak başarısızlığa uğradı. Tüm bu nedenlerden dolayı doğal olarak tükenmişlik sendromu yaşıyor.”

SON HATASI TRUMP OLDU

Terörist ele başının son hatasının Türkiye’deki alışkanlığını ABD’ye taşıyarak seçimleri etkileme çabası olduğunu kaydeden Tepe, şunları dile getirdi: “Clinton’a sınırsız destek verdi. Türkiye’deki insanlardan himmet adı altında topladığı milyonlarca doları götürüp Clinton’a bağışladı. Fakat kazanmasına hiç ihtimal vermediği Donald Trump başkanlık yarışında ipi göğüsledi. Bu nedenle kendisi için ABD’de de zor günler başlamış oldu. Şimdi korkudan tir tir titriyor, uyku uyuyamıyor.”