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İBB’den yeni açıklama… İstanbulluları rahatlatacak o proje…

Beşiktaş bölgesindeki trafiğin rahatlatacak projeye İBB tarafından hız verildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 23:39
İBB’den yeni açıklama… İstanbulluları rahatlatacak o proje…

Belediyeden yapılan açıklamada, tünelin bitirilip hizmete alınmasıyla  İstanbul trafiğinin önemli noktalarından Beşiktaş bölgesinde bir rahatlamanın  olacağı ve 70 dakikalık yolun bu sayede 5 dakikaya düşeceği vurgulandı.

Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin İstanbul ulaşımı açısından önemli bir  proje olduğu, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların Zincirlikuyu,  Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekleri  belirtilerek, "Böylece, Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk  süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından  başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak." denildi.

Dolmabahçe Levazım Tüneli Projesi'nin, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü 4 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararı ve  İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onaylarıyla  yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen  araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine  girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Bu  sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor.  İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak."

"Yeşil alan korunacak"

Açıklamada, etaplar halinde yapılacak tünel projesinin her aşamasında  yeşil alan hassasiyetinin gözetileceği, çalışmaların ilk olarak, Maçka Parkı'nın  girişindeki bölümde başlayacağı dile getirilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Toplam büyüklüğü 140 bin metrekare olan Maçka Parkı'nın sadece 3 bin  500 metrekarelik bölümünde başlayacak çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 85  ağaç, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden alınan rapor doğrultusunda  Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkına dikilecek. Uzman ekipler yönetiminde  ROOTBALL yöntemi ile sökümü gerçekleşecek ağaçlar, kök ve gövdeleri itina ile  korunarak yeni yerlerine dikilecekler. Park dışında ise 91 ağaç başka bölgelere  nakledilecek. Çalışmalardan sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak. Çalışmalar  tamamlandığında, 3 bin 500 metrekarelik alan yeniden yeşillendirilerek eski  haline döndürülecek."

"Vatandaşlar bilgilendirildi"

Açıklamada, tünel çalışması öncesinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü  tarafından park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve bölgede oturanlara  bilgilendirme notu dağıtıldığı hatırlatılarak, "Maçka Parkı girişindeki  çalışmalar kapsamında, Bayıldım Caddesinin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss  Otel'e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi  istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar, Harbiye istikametine  devam edip, Mim Kemal Öke Caddesi'nden Maçka ve Nişantaşı bölgesine  ulaşabilecekler. Süleyman Seba Caddesi'nden Taksim Kabataş ve Karaköy  istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım Caddesi'nin açık olan kısmını  kullanarak; Acısu Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve Vişneli Tekke  Sokağını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri  istikamete ulaşabilecekler." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 23:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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