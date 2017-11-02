İBB'den o ödemeler için uyarı: Son ödeme 24 Kasım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımları 3 Ekim’den bu yana devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yaptığı eğitim yardımları devam ediyor.

Edirnekapı ve Selimiye veznelerinde gerçekleştirilen ödemeler sırasında vatandaşlara Halkla ilişkiler uzmanları da bilgi desteği sağlıyor. Eğitim yardımları kapsamında öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere 250 TL ödeniyor.

Sosyal belediyecilik açısından toplumun duyarlı olduğu konuların başında gelen Şehit çocuğu, öksüz, yetim ve engelli çocukların eğitimi alanında her zaman önemli çalışmalarda bulunan İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bu yıl da eğitim yardımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yardımlardan yararlanmaya gelen aileler ile yakından ilgilenen Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarına Mobil İletişim Noktaları ekipleri de sunduğu hizmetler ile destek oluyor.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Mobil İletişim Noktaları Edirnekapı ve Selimiye’deki yardım sandıklarının bulunduğu alanda, gün boyu ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara birebir halkla ilişkiler desteği sunuyor.