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İBB'den flaş 'yağmur' açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan yağış ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

18 Temmuz 2017 Salı 11:21
İBB'den flaş 'yağmur' açıklaması!

Açıklamada  son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü ve yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktığı belirtirken şunlara değinildi;

"İstanbul’da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.

Yağışlar Silivri Büyükçekmece Başakşehir Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.

Yağışlar şu sıralarda şehir merkezinde etkisi azaltırken Karadeniz sahillerinde etkili oluyor.

İBB ekipleri alarma geçti. İtfaiye  Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışlaşmalarını sürdürüyor.

Trafikle aksamalar meydana gelirken bazı metro seferler geçici olarak durduruldu.

18.07.2017 10:30 itibariyle raylı sistem hatlarındaki işletme durumu aşağıda yer almaktadır:

M1 hattında Yenikapı – Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor.

Otogar – Kirazlı / Bakırköy- Havalimanı arasında sefer yapılabilmektedir.

T1 hattının tamamında sefer yapılamıyor.

T3 hattının tamamında sefer yapılamıyor.

Eyüp- Pierloti teleferik hattında sefer yapılamıyor.

Taksim İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılmıştır. Diğer girişlerden yolcular istasyona girebilmektedir.

T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yoktur."  

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:21
  1. İBB
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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