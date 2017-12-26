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İBB'den flaş 'Tuzla' açıklaması! Esrarengiz kokunun kaynağı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Tuzla'da vatandaşlara korku doplu anlar yaşatan kokunun kaynağı hakkında bilgi verildi.

26 Aralık 2017 Salı 02:00
İBB'den flaş 'Tuzla' açıklaması! Esrarengiz kokunun kaynağı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tuzla’daki kokunun sebebi “Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

"İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI YOK"

Yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi. 

"İSKİ ÇOK YÖNLÜ İNCELEME YAPIYOR"

Akşam saatlerinde Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri süratle bölgeye sevkedildiği aktarılan açıklamanın devamı şöyle:

“İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir”

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 02:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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