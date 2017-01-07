İBB'den aracını yolda bırakanlara çağrı

Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarını yol kenarına bıraktı. Kuzey Çevre Otoyolu'nda trafiğin durması üzerine İBB'den yapılan açıklamada, "Sürücülerin araçlarını almalarını rica ediyoruz" çağrısı yapıldı.

İBB'den aracını yolda bırakanlara çağrı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 16:09
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İstanbul'da dün geceden beri yoğun kar yağışı etkili oluyor. Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Kıyı kesimlerinde de 15 santime ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Dün gece ve bugün birçok sürücü araçlarını yol kenarlarına bırakıp yürümeyi tercih etti.

Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu.

Çoğunluğunu TIR ve kamyonların oluşturduğu araçlar yolda kaldı. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü. Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle araçlarını Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde bırakan sürücülere çağrı yapıldı. Kar temizleme araçlarının zorluk yaşadığı belirtilen açıklamada, "KCO Otobanında araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücülerin (Dünden bu yana ve bugün) araçlarını almak için çaba göstermelerini rica ediyoruz. Zira bu araçlar yüzünden kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor" denildi.






 
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