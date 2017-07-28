İBB’den "afet" duyurusu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın yağış nedeniyle çöken Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarının bu gece tekrar yapılması için talimat verdiğinin belirtildiği açıklamada, duvar örme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

DEVRİLEN ÇINAR 176 YAŞINDA

Çengelköy'de fırtınadan devrilen tarihi çınar ağacına Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildiği belirtilirken, ağacın tekrar hayata döndürülmesi için özel çalışma yürütüldüğü, 176 yaşındaki çınarın 26 metre boyunda 126 cm çapında olduğu bilgisi verildi.

YÜZLERCE AĞAÇ DEVRİLDİ

Birçok ev ve aracın hasar gördüğü fırtınada, başta Beykoz, Büyükçekmece, Bahçelievler, Güngören, Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ilçeleri olmak üzere birçok noktada su baskını, göllenme, ağaç devrilmesi, direk devrilmesi, çatı uçması olayların yaşandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul İtfaiyesi 214 ağaç devrilmesi 296 çatı uçması, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ise 175 devrilen ağaca müdahale etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği Koordinasyonuyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Zabıta, Atık Yönetim Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti. İBB ekipleri su baskınları ile 7 bin 350 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor. İstanbul genelinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Saat 11.30 itibari ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor”.