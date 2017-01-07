İBB'den acil son dakika çağrısı: Gelin ve alın!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, dün akşamdan bu yana bazı sürücüler araçlarını yolda bırakıp yaya olarak devam etti. Bugün kimileri geri dönüp aracını alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracını almayanlar için çağrı yaptı.



'ULAŞIMDA ZORLUK ÇEKİLİYOR'



İBB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



''KCO otobanında araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücülerin (Dünden bu yana ve bugün) araçlarını almak için çaba göstermelerini rica ediyoruz. Zira bu araçlar yüzünden kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor.''

Kaynak: Sabah