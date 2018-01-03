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İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili açıklama geldi

İBB, 6 metro hattı ihalesinin, 'hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için' iptal edildiğini bildirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 01:31
İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı.

"DAHA HIZLI VE DAHA EKONOMİK OLMASI İÇİN İPTAL EDİLDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"​Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir.

PROJELER DEĞİL, İHALELER İPTAL EDİLDİ

Böylece toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'Her yere metro, her yerde metro' hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 01:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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