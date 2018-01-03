İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili açıklama geldi
İBB, 6 metro hattı ihalesinin, 'hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için' iptal edildiğini bildirdi.03 Ocak 2018 Çarşamba 01:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı.
"DAHA HIZLI VE DAHA EKONOMİK OLMASI İÇİN İPTAL EDİLDİ"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir.
PROJELER DEĞİL, İHALELER İPTAL EDİLDİ
Böylece toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'Her yere metro, her yerde metro' hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."