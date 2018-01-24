İBB evsiz vatandaşları misafir ediyor

Etkili olan soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı evsiz vatandaşları misafir ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İBB ekipleri evsiz vatandaşları toplayarak her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler evsiz vatandaşları Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi Esenyurt İBB İSTAÇeğitim merkezinde konaklatıyor.

Bugün itibariyle 305 vatandaş hizmetten yararlanamaya başladı.

Vatandaşların gördükleri evsizleri 153Beyaz Masa’ya bildirmeleri halinde Zabıta ekiplerince bu kişilerin bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edilecekleri kaydedildi.

Misafir edilen vatandaşlara, banyo ve berber hizmetleri, barınma, yatak ve temizlik hizmeti, üç öğün sıcak yemek ve kumanya hizmetleri, çay dağıtımı, sağlık ve reçete hizmeti, kılık kıyafet hizmetleri, memlekete gönderme hizmeti, huzurevi ve bakım evine yerleştirme hizmetleri, aileye teslim hizmeti, 18 yaş altı çocukları yurtlara yerleştirme hizmeti ve ihtiyaç halinde hastanelere sevk hizmetinin sağlandığı belirtildi.