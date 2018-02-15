İBB düğmeye bastı! Onlarında kuralı olacak

İstanbul genelinde yol üstü parklanmasının plansız, kuralsız, denetimsiz ve kontrolsüz bir biçimde büyümesi hem şehir yaşamında hem de ulaşım, trafik, çevre, sosyal yaşam ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi bu nedenle araç parklanma sorunlarının giderilmesi için yol üstü parklanmanın düzenlenip "planlı ve kurallı" hale getirilmesini amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülen "yol üstü otoparkları düzenleme ve yeni stratejiler geliştirme" çalışmaları kapsamında, şehir genelindeki 250 kilometrelik yol ağında yeni parklanma modelleri geliştirilecek.

SORUN BÖYLE ANALİZ EDİLECEK

Çalışma kapsamında ilk etapta İstanbul genelinde 250 kilometrelik güzergahta kalan yollarda parklanma yapılan zaman dilimlerinde 1 hafta boyunca araç sınıfları dikkate alınarak, yol üstü parklanma ve yükleme boşaltma davranışları kameralarla kaydedilerek raporlanacak.

Yol aksı üzerinde parklanmayı kısıtlayan pazar kurulan sokaklar, sinyalize kavşaklar, yangın musluğu, hemzemin yaya geçitleri, okul geçidi, engelli parkı, durak ve taksi cepleri tespit edilecek. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi umumi binaların çevresindeki yol üstü park davranışları gözlemlenecek.

Yükleme boşaltma ihtiyacı olan iş yerleri sınıflandırılacak, mevcut yükleme boşaltma faaliyetleri iş yeri çalışma saatleri ile lojistik hizmeti aldığı yoğun saatler dikkate alınarak araç sınıfları, yükleme boşaltma süresi analiz edilecek.

YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEMELER YAPILACAK

Analiz çalışmalarının ardından yol üstü parklanma ihtiyaçları tespit edilerek, yolların kapasitesine uyumlu olarak park yönetim stratejileri oluşturulacak. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda kalan 250 kilometrelik yolda araçların kurallı park yapılmasını sağlayarak parklanmanın kapasitesini artırmak amacıyla yatay ve düşey işaretlemeler yapılacak.

Yollar kapasitelerine göre tek ya da çift yönlü parklanmaya uygun hale getirilecek. Yol üstü otopark düzenlemesinde yükleme boşaltma alanları, engelli park yerleri, toplu taşıma durak yerleri, parklanma ve duraklama alanları, park yasaklı yollar, ücretli ve ücretsiz park yerleri, süreli, sınırlı süreli ya da süresiz park alanları, park kurallarını gösterir tabelalar, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları konularak parklanma kurallı hale getirilecek.

HER ARAÇ HER YERE PARK EDEMEYECEK

Ayrıca park alanlarını kullanabilecek araç sınıfları belirlenerek her aracın her yere park etmesine izin verilmeyecek. Çalışma kapsamında gece ve gündüz araç parklanmaları için iki ayrı park sistemi geliştirilecek.

ANKETLE VATANDAŞA SORULACAK

Yeni parklanma modelinin oluşturulmasında vatandaşların parklanma davranışlarını ve alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla toplamda 5 bin anket de yapılacak. Anketler iş yeri (yükleme boşaltma anketi), hane halkı ve ziyaretçiler olmak üzere üç talep grubuna göre hazırlanacak. Anketlerde parklanmalarda yaşanan sorunlar ve trafikteki olumsuz etkileri analiz edilecek. İstanbul trafiğindeki parklanma sorununa çözüm olması hedeflenen çalışmanın 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.