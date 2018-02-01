İstanbul- Üsküdar'da yaşanan feci kaza ile ilgili İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıklamada bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da üç kişinin hayatını kaybettiği halk otobüsü kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Uysal, "Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar." dedi.

Başkan Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah özel halk otobüsünün sebep olduğu kazada maalesef 3 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar."

Bu sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde ilerleyen özel halk otobüsü durağa dalmış, durakta bekleyenleri ezmişti. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da facia... Belediye otobüsü durağa daldı! Ölüler var