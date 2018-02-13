İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı ziyaret etti

Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyaretin ardından, AA muhabirine açıklama yapan Uysal, siyaseten gerçekleşen bayrak değişimi için hayırlı olsun ziyaretinde bulduğunu söyledi.

İstanbul'daki bayrak değişiminin yaklaşık 4 ay önce İBB'de başladığını kaydeden Uysal, "Şimdi İstanbul İl Başkanlığında bir bayrak değişimi oldu. İnşallah bu değişiklikler İstanbul’umuz, partimiz ve İstanbul halkı adına hayırlı olur." dedi.

Bundan sonra İstanbul'da daha iyi hizmet sunmak için İl başkanlığıyla birlikte var güçleriyle çalışacaklarını aktaran Uysal, "Gece-gündüz demeden koşturacağız. İnanıyoruz ki İstanbul'da güzel hizmetler üretilecek. Neticeler iyi olacak. Dünyada bin 500 yıl, üç farklı medeniyete başkentlik yapmış başka bir kent yok. Bu nedenle İstanbul’a hizmet etmek, buradaki yöneticilerin sorumluluğunu biraz daha arttırıyor." diye konuştu.

İstanbul'a hizmet etmek konusunda birinci derecedeki sorumluluğun şahsına ait olduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Tabii siyasetin de burada sorumlusu il başkanımız. Haklı olarak işin siyasetini yönetme, beraberce, omuz omuza verip İstanbul halkına hizmet üreteceğiz. Bu alandaki sorumluluk da ikimize ait. İnşallah burada hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Ancak İstanbul genelinde AK Parti'nin oy oranında bir gerilemenin olmadığını görüyoruz. İstanbul birçok açıdan, özellikle de ekonomik anlamda Türkiye'nin lokomotifi. İstanbul'da hizmet üreten kuruluşlara baktığımızda da hakikaten kurumsal yapıları iyi oturmuş, sistemi oluşmuş ve yaşanan onca olumsuzluklara rağmen, hizmette aksamalar olmamıştır. Vatandaşımızın bazı konularda sıkıntısı olabilir ama diğer manada İstanbul’da bir sıkıntı olmayacak."

İl Başkanı Şenocak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha çiçeği burnunda il başkanıyız. Belediye Başkanımız hemen geldi. Kendisine bu nezaketi için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul halkına daha iyi hizmet sunulması noktasında tüm teşkilat olarak Büyükşehir Belediye Başkanının yanında yer alacaklarını ve var güçleriyle çalışacaklarını dile getiren Şenocak, şöyle konuştu:

"Teşkilatın her kademesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha fazla gayret edip İstanbul’daki oy oranımızı çok daha yukarılara çıkartacağız. Bu bir ekip işi. Bayrak yarışında bu hizmeti geçmişte başka arkadaşlarımız yaptı. Bu bayrağın daha yukarılara çıkması konusunda faydamız olacak."

Şenocak, mahalle başkanlarından diğer ana kademelere, ilçe başkanlarından mevcut belediye başkanlarına kadar herkesle omuz omuza vererek, gece gündüz çalışacaklarını ve halka daha fazla hizmet üreteceklerini sözlerine ekledi.